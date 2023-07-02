«Одно совершенно ясно» – Шольц исключил приём Украины в НАТО «до конца войны»

Пока на территории Украины идёт война, вступить в НАТО она не сможет «совершенно точно».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Одно совершенно ясно – и это знает Украина, и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов», – отметил он.

Вместе с тем, по словам Шольца, ФРГ «считает себя обязанной проработать гарантии безопасности для Украины», которые начнут действовать после завершения вооружённого конфликта.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ принять Украину в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе «будет самоубийством для Европы», поскольку это «заложит основы для новой большой войны с РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

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