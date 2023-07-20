На северо-западе Крыма введен режим ЧС

В пгт Раздольное объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня. Об этом завил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью в результате удара БПЛА в пгт повреждено четыре административных здания, погибла 14-летняя девочка.

В поселке сформированы группы для определения нанесенного ущерба.

«Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб. Следком, правоохранительные органы работают на месте, взрывотехники. В кратчайшее время планируем устранить все последствия», – сообщил Олейник.

Раздольное, Олег Яковенко

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