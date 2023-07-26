Вице-премьер России Чернышенко озвучил данные по турпотоку в Крым

С начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году власти Крыма долгое время избегали конкретных цифр в оценке турпотока, предпочитая оперировать процентами и озвучивать оптимистичные прогнозы. И только в сентябре глава РК Сергей Аксенов сообщил: за июнь – август года в республике отдохнули более 4,2 миллиона туристов, а всего с начала года в Крым приехали более 5,26 миллиона человек.

В этом году крымские чиновники и вовсе оценивают турпоток заполняемостью официальных мест размещения и количеством проехавших по Крымскому мосту автомобилей.

Так что вице-премьер России – едва ли не единственный чиновник (если не считать Росстат), озвучивший конкретные цифры:

«С начала года в Крыму отдохнули 2,4 миллиона туристов, эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности», – сообщил Чернышенко.

Отмечается: в 2022 году отрасли из федерального бюджета было выделено порядка 840 млн рублей, в 2023 – более 2,7 млрд рублей.

Глава РК Сергей Аксенов обещает, что выплачивать субсидии в качестве поддержки отельерам Крыма начнут в августе.

Симферополь, Лиана Макоба

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