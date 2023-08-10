В Бахчисарайском дворце завершили реконструкцию нескольких объектов

Министерство культуры республики Крым отчиталось о полном завершении реставрации 6 объектов Бахчисарайского дворца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ханский дворец в Бахчисарае является объектом культурного наследия федерального значения. В него входит 16 объектов.

«Работы завершены в полном объеме на шести объектах: Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», Гробница «Дюрбе Диляры-Бикеч», «Баня Сары-Гюзель», «Надгробная Ротонда», «Екатерининская миля», – сообщили в ведомстве. – В стадии приемки выполненных работ находятся четыре объекта: «Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами».

Продолжается реставрация Графского корпуса, Ханской кухни, Ханской мечети, Гарема, Главного корпуса, а также садов и парковых сооружений.

Напомним, на реставрацию Ханского дворца выделено 3,6 млрд рублей. Завершить работы в полном объеме должны в 2024 году.

В феврале 2022 года разогрелся скандал вокруг Свитского корпуса: во вновь возведенной стене здания появилась трещина. Тогда же выяснилось, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии, а сам корпус вместе со всем дворцом потихоньку «сползает» к реке.



Симферополь, Лиана Макоба

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