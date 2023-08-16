«Еще за Севастополь ответите!» История с Историческим бульваром получила продолжение

Правоохранительные органы вспомнили о затянувшейся реконструкции Исторического бульвара в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совсем недавно компанию «Меандр» вспоминали в Крыму в связи с вынесением приговора экс-министру культуры РК Арине Новосельской. Ее обвинили в получении именно от ООО «Меандр» взятки в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Вину Новосельская не признала, но суд посчитал ее доказанной и приговорил к 10 годам колонии общего режима

Компания «Меандр» была создана для строительства зданий в 2007 году с уставным капиталом 30 тыс рублей и быстро стала получать дорогие «вкусные» подряды, связанные с объектами культуры по всей стране. Сейчас, опутанная судебными исками на миллиардные суммы, стройфирма находится в стадии банкротства.

В 2020 году задержали Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Яроша. Следственный комитет России обвинил их в хищении более 191 млн рублей при реставрации здания консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Дело до сих пор в суде.

Однако теперь появился новый повод вспомнить о деятельности на полуострове Крым этой структуры министерства культуры России тех времен, когда его возглавлял Владимир Мединский,

В 2018 году у «Меандра» все было хорошо, в частности, он выиграл конкурс на строительство и реконструкцию объектов Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 гг. «Исторический бульвар» стоимостью 433 млн 506 тыс рублей. Победитель сам, не афишируя этого факта, нанял субподрядчика – ООО Строительная компания «Ирбис» из подмосковного Долгопрудного. Единственным владельцем и руководителем «Ирбиса» была и остается Анна Михайлова, основной вид деятельности СК, указанный в уставе, – разборка и снос зданий.

Но разборки начались между подрядчиком и субподрядчиком и дошли до суда. Тяжба закончилась победой «Меандра», реконструкция памятника была запрещена судом. Датой завершения работ в госконтракте было указано 30 сентября 2020, но в июле 2019 года во время рабочей поездки в Севастополь тогдашний глава минкультуры РФ Владимир Мединский предположил, что реконструкция Исторического бульвара своевременно выполнена не будет.

Представители «Ирбиса» утверждали, что, работая на объекте, тратили собственные средства, получив от «Меандра» только 30 млн рублей из обещанных 307 млн.

В апреле 2020 года подрядчик – Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (структура Минкульта РФ) расторгла в одностороннем порядке контракт на реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе с ООО «Меандр» – из-за того, что систематически нарушались условия соглашения, а работы отстали от графика. По факту мошенничества при реконструкции было возбуждено уголовное дело.

Новым подрядчиком была выбрана московская компания «Промстройсервис».

И вот стали известны некоторые итоги работы следственных органов. Суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу за мошенничество в особо крупном размере Анну Михайлову, главу «Ирбиса». Ей предъявлено обвинение в хищении 52,4 млн рублей в ходе поставок материалов для работ в Севастополе. Она вину не признала и назвала обвинение «голословным».

Однако следствие предполагает, что Михайлова в сговоре с руководством фирмы-подрядчика «Меандр» с конца декабря 2018 года по август 2019 года предоставляла в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу подложные документы на поставку инертных материалов (к таким обычно относятся песок, гравий, щебень и тому подобные стройматериалы), на самом деле их на объект не поставляли.

Симферополь, Ольга Картошина

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