Кто эти люди? В Крыму началось голосование на довыборах в Госдуму

В Крыму началось голосование в рамках дополнительных выборов в Государственную Думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатское кресло стало вакантным в сентябре прошлого года, когда Алексей Черняк отказался от мандата.

Новых претендентов на кресло в Госдуме искали долго. В депутаты прочили даже Виктора Бута, которого в начале декабря 2022 его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков (вернувшись в Россию, Бут вступил в ЛДПР, вышел в публичное пространство и начал политическую карьеру).

Но что-то не сложилось, и ЛДПР на этих выборах представляет 26-летний Дмитрий Фридман – исполнительный директор в одном из малых предприятий.

«Единая Россия» определилась со своим кандидатом только в конце мая. Им стал 42-летний стал индивидуальный предприниматель Юрий Нестеренко. Официально местом жительства этого кандидата указан Краснодар, что не помешало Нестеренко стать депутатом Симферопольского городского собрания.

Любопытно, что вторым претендентом-единороссом тоже был «варяг» – Саит Умеров, специалист по безопасности из Нижегородской области. Но он шел самовыдвиженцем и, в конце концов, выбыл из кампании.

Еще три кандидата – бывшие и нынешние коммунисты преклонного возраста: 64-летний пенсионер Александр Туров («Коммунисты России»), 63-летний первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко и 61-летний бывший глава фракции КПРФ в Симферопольском горсовете, а ныне представитель «Справедливой России» Степан Кискин.

Программы у всех стандартные: обещают бороться за повышение заработных плат, контролировать роста цен и создание рабочих мест, обеспечивать доступную и качественную медицинскую помощь, содействовать укреплению безопасности крымчан и так далее.

«Единственная интрига – традиционно борьба ЕР за явку. Остальные партии решили не заморачиваться, выставив максимально слабых кандидатов и потратив копейки», – прокомментировал ситуацию telegram-канал ЧКХ.

Напомним, к Симферопольскому одномандатному округу №19 Центральный район Симферополя, городские округа Алушты, Судака, Феодосии, Ялты, а также шесть сел Симферопольского района – Доброе, Кольчугино, Николаевка, Перово, Пожарское и Чистенькое.

Голосование будет длиться до 20:00 10 сентября. Число зарегистрированных избирателей – 501 тысяча 748 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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