Крымские единороссы определились с кандидатом в Госдуму

В Крыму определились с кандидатом на вакантное место депутата Государственной Думы.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября 2022 года депутат Госдумы от Симферопольского округа Крыма Алексей Черняк написал заявление о сложении полномочий. Депутаты его просьбу удовлетворили. По словам Черняка, он решил вернуться в Крым (правда, его место в республиканском парламенте оказалось занято – мандат передали Сергею Ильченко).

Новых претендентов на кресло в Госдуме искали долго. «Очередь не стоит, – сообщал в декабре спикер Госсовета РК Владимир Константинов. – Желающих я пока не встречал, чтобы кто-то пришел и сказал, что готов соревноваться на предварительном голосовании».

Константинов обещал определиться с новым депутатом нижней палаты федерального парламента в январе. Вопрос решился только к концу мая: по итогам внутреннего предварительного голосования «Единой России» кандидатом от партии власти 42-летний стал индивидуальный предприниматель, депутат Симферопольского городского собрания Юрий Нестеренко.

Среди других кандидатов называли Виктора Бута. Напомним, Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году, обвинив в торговле оружием, подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Американский суд приговорил его к 25 годам заключения.

В начале декабря 2022 его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Вернувшись в Россию, Бут вступил в ЛДПР, вышел в публичное пространство и начал политическую карьеру.

Тогда же появилась информация, что руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Виктора Бута в довыборах депутата в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу.

Симферополь, Лиана Макоба

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