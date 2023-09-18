Власти Крыма подадут в Конституционный суд России иск о незаконной передаче полуострова УССР

Власти Крыма готовят иск в Конституционный суд России с требованием признать незаконной передачу полуострова УССР в 1954 году.

Как уже сообщал «Новый День», идею признать указ Президиума СССР о передаче Крыма в состав Украинской ССР от 19 февраля 1954 года озвучили в Госсовете Крыма еще в мае.

В правительстве России к этой инициативе отнеслись прохладно, заявив, что с юридической точки зрения вопрос не имеет смысла.

Однако в Госсовете РК считают по-другому: «Нужно ли рыться в этих исторических проблемах? Безусловно! Потому что на эти решения ссылаются и сегодня, – заявил спикер Владимир Константинов. – Скажем, почему мы говорим о возвращении Крыма домой? Получается, мы были не дома. А как мы могли оказаться «не дома»? Нас оккупировали, аннексировали? Каким образом мы стали территорией с ущемленными правами? А ведь именно из этого статуса и вытекает наше право самоопределиться.

Во время пребывания в Украине мы испытывали вполне реальное ущемление по языковому признаку, по экономическому – Крым стал депрессивной территорией, зависимой от метрополии по воде, энергетике, отсеченной от инвестиций. То есть, Украина целенаправленно делала все, чтобы Крым не был местом комфортной жизни. Все годы нашего нахождения Украина стремилась уничтожить республиканский статус Крыма, нашу идентичность, память, культуру. Конечная цель даже не особо скрывалась: уничтожить русских и всё русское. Уже в 1992 году у нас появились лозунги, привезенные Черноволом из Киева: «Русские вон из Крыма». Это – один аспект. Но главное другое».

Константинов настаивает, что в составе Украины полуостров оказался незаконно и это можно и нужно юридически доказать.

«По нашему представлению суд должен доказать, что в 1954 году были нарушены законы и Конституция СССР. Почему это было сделано незаконно? Потому что законным способом не получилось бы. В СССР вопрос границ являлся одним из незыблемых. Если бы этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, то не был бы решён. Поэтому было все сделано кулуарно. Крым был украден у России. Мало того, крымчан вообще никто ни о чём не спросил. Не было никакого референдума, хотим ли мы в состав Украины. Таким образом, мы против своей воли оказались в чужеродной для нас среде. Плюс с угрозой уничтожения всего русского. Как нам видится, вопрос юридического вердикта усилит наши позиции на переговорах с Западом, которые рано или поздно все равно состоятся. И для международного сообщества вопрос отмены незаконного решения будет иметь вполне ощутимый резонанс», – считает спикер крымского парламента.

Симферополь, Олег Яковенко

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