В Крыму уволили руководителя еще одного госпредприятия

В Крыму уволили руководителя еще одного республиканского ГУПа.

«Генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщил глава РК Сергей Аксенов. Это вторая подобная отставка за месяц.

Как уже сообщал «Новый День», 7 сентября глава РК Сергей м Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук.

Еще через два дня были уволены начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

На этом дело не закончилось: уволены еще несколько человек из центрального аппарата ГУП «Крымэнерго», на предприятии продолжаются служебные проверки и, по словам Аксенова, выявляются коррупционные схемы.

Вместе с тем, глава РК анонсировал «проверки финансово-хозяйственной деятельности, аналогичные проводимым в ГУП «Крымэнерго», госпредприятий «Крымгазсети», «Вода Крыма» и других ресурсоснабжающих организаций».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»