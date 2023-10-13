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Пятница, 13 октября 2023, 10:28 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму обнаружили тело возможного диверсанта

В Межводном обнаружили тело мужчины. Предположительно, это диверсант украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на крымский берег в начале октября.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России уничтожили десантную группу ВСУ, направлявшуюся к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и нескольких скутерах. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты.
Из 16 человек выжил один. Ему оказали медицинскую помощь, он дал показания.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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