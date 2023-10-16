Не продержался двух недель: в Крыму сменили главу минтопэнерго

В Крыму сменили временно исполняющего обязанности министра топлива и энергетики. Согласно новому указу главы РК Сергея Аксенова, этот пост занял Владимир Воронкин.

Как уже сообщал «Новый День», прежний руководитель ведомства Игорь Коринь 4 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Связано ли это как-то с пристальным вниманием правоохранительных органов к ГУП «Крымэнерго», откуда Коринь пришел в министерство, не уточнялось.

6 октября врио министра был назначен первый замминистра Сергей Силин. Он тоже пришел из «Крымэнерго» и как-то очень быстро покинул министерское кресло, не просидев в нем и двух недель.

Новый врио работает в министерстве с 2017 года. Ранее он занимал пост замминистра. Последняя его должность – замминистра.

Симферополь, Олег Яковенко

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