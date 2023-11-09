МИД Венгрии: Абсурдно принимать Украину в ЕС

Власти Венгрии привели новые доводы для намерения блокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Как уже сообщал «Новый День», в начале недели советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил: пока существует закон о языке, «не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз».

Тем не менее, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество.

Это возмутило главу МИД Венгрии Петера Сийярто:

«Мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят», – сказал он, напомнив, что Еврокомиссия сама обозначила, что Украина выполнила не все условия для вступления. И добавил: в таких условиях «абсурдно принимать Украину в ЕС».

Вместо этого, отмечает глава МИД Венгрии, само сообщество должно определиться со своей политикой в отношении Украины. И одним из главных условий должно стать завершение конфликта.

«Вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим и не можем хотеть. Расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз», – подчеркнул Сийярто.

Будапешт, Платон Ефимчук

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