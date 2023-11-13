Убытки в подарок: акции АО «Крымэнерго» передали в собственность Крыма

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций АО «Крымэнерго» из федеральной собственности Республике Крым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос о реорганизации компании «Крымэнерго» был поднят еще в 2017 году: ее предлагалось разделить на 2 части, чтобы одна занималась поставками электроэнергии, а вторая – обслуживанием сетей.

Компанию создали в январе 2018 – соответствующая запись есть в Едином государственном реестре юридических лиц.

Любопытно, что в июле того же года глава Крыма Сергей Аксенов говорил о реорганизации все еще в будущем времени и заявлял, что 50% акций АО, которое, по его словам, только планируется создать, будет принадлежать РК.

Однако до сегодняшнего дня 100% акций АО «Крымэнерго» принадлежали Российской Федерации. Уставной капитал на сегодняшний день составляет 21 млрд 257 млн 686 тыс 700 рублей.

Публичности общество явно избегает: последняя новость на официальном сайте датирована 17 декабря 2018 года, журнал регистрации аварий заканчивается в 2021 году.

Между тем, по данным открытых специализированных источников, выручка АО в 2022 году составила 1,6 млрд рублей, что на 82% меньше, чем годом ранее. Прибыль сократилась на 102%, то есть компания ушла в убыток. Зато сама она подорожала на 154%.

Ее отделившийся «близнец» ГУП «Крымэнерго» показывает противоположную динамику: выручка за 2022 год составила 26 млрд (минус 16% к 2021), прибыль выросла почти в 2 раза (плюс 96%), при этом само предприятие подешевело на 15%.

Симферополь, Олег Яковенко

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