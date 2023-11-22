В Киеве заявили, что коллекцию золота, вывезенную из Крыма, готовят к отправке на Украину

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что договорилось с Нидерландами об отправке в Киев коллекции золота, вывезенной из Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В январе текущего года свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор: он заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине. В частности, прокурор заявил, что аргументы, представленные крымскими музеями, о нарушении Европейской конвенции по правам человека недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается «на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам».

Верховный суд Нидерландов обещал озвучить свой вердикт 15 сентября. Однако уже в начале июня ведомство распространило уже принятое решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

Вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства.

Тем не менее, в конце октября директор Центрального Музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что учреждение продолжит судиться за коллекцию скифского золота – иск собираются подать до конца текущего года.

И вот сейчас Министерство культуры и информационной политики Украины утверждает, что коллекцию отправляют в Киев: «Уже скоро скифское золото вернется на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов»,– говорится в официальном сообщении ведомства. Правда ни эти условия, ни сроки не уточняются.

Симферополь, Олег Яковенко

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