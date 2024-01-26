В России необходимо скорректировать систему подсчета туристов

Система подсчета туристов в России нуждается в корректировке. Вопрос был поднят на совещании при президенте РФ по развитию Калининградской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона Антон Алиханов отметил, что официальные цифры Росстата не учитывает частный сектор и съем жилья в неклассифицированных домах отдыха.

Он сообщил: по информации Росстата область в 2023 году посетили более 700 тыс человек, а по данным Сбербанка, операторов банковских карт и мобильной связи число туристов превысило 2 млн.

«Не все коллективные средства размещения правильно подают статистику, но у нас здесь есть уникальная возможность. Наша география дает нам преимущество – это аэропорт и железная дорога. Мы знаем всех, кто к нам приезжает», – заявил губернатор, добавив, что однодневные поездки не рассматриваются, учитываются только те, кто «переночевал здесь и провел хотя бы сутки».

В аналогичной ситуации находится и Крым: попасть туда можно только по железной дороге, через Крымский мост или пункты пропуска через границу с новыми территориями. Но, в отличие от Калининградской области, здесь, как туристов, считают всех, кто прибыл на территорию полуострова – включая тех, кто едет транзитом в Севастополь и самых крымчан, возвращающихся с материка. Во всяком случае, такую схему подсчета раскритиковал несколько лет назад глава РК Сергей Аксенов, и с тех пор власти не озвучивают, как же все-таки считают туристов. И упорно отказываются от введения курортного сбора, который бы наглядно показал, сколько человек побывало в легальных местах размещения.

Любопытно, что даже при такой системе подсчета, цифры, озвученные правительством Крыма расходятся с данными Росстата. Так, ведомство утверждало, что за 10 месяцев 2023 года в Крым туристы уже совершили 5,43 млн поездок, что на 43,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в начале января глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма сообщил: в 2023 году в Крыму побывали 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.

В масштабах всей страны расхождение более существенное.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в прошлом году туристический поток по России составил более 75 миллионов человек, а по подсчетам Росстата, только за январь-сентябрь 2023-го россияне совершили 135 млн турпоездок по стране.

Президент России Владимир Путин согласился, что к подсчету туристов Росстатом есть замечания и пообещал обсудить вопрос подсчета путешественников с Дмитрием Чернышенко.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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