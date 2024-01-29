На Украине продолжают бороться с собственным народом

Украинские националисты продолжают травить русскоязычных соотечественников. Рупором в очередной раз выступила скандально известная своими высказываниями экс-нардеп Ирина Фарион.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз она назвала Львов городом диверсантов из-за появления беженцев из восточных и южных регионов.

«Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке – откуда я знаю, что это не москаль? Как мне отличить москаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридической «русскоговорящее население»", – заявила экс-нардеп, назвав русскоязычных украинцев «маргиналами» и «ущербными людьми».

До этого она требовала таких соотечественников «перестать понимать» и «выбросить на обочину общества».

Напомним, СБУ открыла в отношении Фарион дело после оскорблений в адрес русскоязычных бойцов ВСУ. О том, как идет следствие, не сообщается.

Львов, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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