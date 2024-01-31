Отставку Залужного сорвали СМИ и Буданов

Отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сорвали журналисты. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в правительстве.

Как уже сообщал «Новый День», 29 января появилась информация, что Залужного сняли с должности. Затем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров это опроверг, заявив: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

30 января стало известно, что Зеленский все-таки встречался с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, но главком отказался. Тему попытались «замять».

The New York Times пишет, что Зеленский решил отложить увольнение, когда эта новость попала в прессу (судя по всему, утечка была организована именно с этой целью). Но есть и другая веская причина: Залужному не могут найти замену. Так, утверждает издание, должность главнокомандующего ВСУ предложили главе ГУР Кириллу Буданову, но он отказался.

Эту информацию подтверждает и The Economist, отмечая: Зеленский не передумал уволить Залужного, но пока не нашел кандидатуру на его замену.

Сейчас в качестве претендента на место главкома ВСУ рассматривают командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Отставка одной из самых популярных фигур украинской политики была бы слишком спорным шагом и ознаменовала бы поворотный момент в конфликте, добавляет The Economist.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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