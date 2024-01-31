Экс-губернатора Севастополя арестовали в Лондоне

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Ему вменяют нарушение санкций и отмывание денег.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2017 года тогда еще действующему главе Севастополя Овсянникову запретили въезжать в Евросоюз и вести бизнес на Западе «в связи с действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» – стандартная формулировка для обоснования санкций в отношении крымских чиновников и депутатов. Аналогичные санкции ввела и Великобритания.

В июле 2019 года его отправили в отставку, в октябре того же года назначили на пост заместителя министра промышленности и торговли, который он занимал в 2015 -2016 годах до назначения исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В апреле 2020 года он устроил скандал в аэропорту Ижевска, после чего его уволили из министерства.

Тогда Овсянников перебрался на Кипр и занялся бизнесом на откуда-то взявшиеся деньги. А в декабре 2020 года подал иск в суд ЕС общей юрисдикции, заявив, что, уйдя с государственных должностей и из политики, он больше не подпадает под определение лица, которое подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или связано с лицами, которые их подрывают или угрожают.

Сначала ему отказали в отмене санкций, а в конце 2022 года – иск удовлетворили. Это позволило ему свободно путешествовать по Западной Европе.

Правда, Великобритания свои санкции не отменяла. Это не помешало Овсянникову приобрести в Лондоне дом, где его на прошлой неделе и задержали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег. Суд назначен на 20 февраля.

Овсянникова обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четыре платежах на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов и хранении более 77,5 фунтов стерлингов «преступной наличности».

«Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам» – цитирует The Times документы следствия.

Издание отмечает, что Овсянников стал первым человеком, который обвиняется в Великобритании в нарушении российских санкций.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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