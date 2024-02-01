Украина пыталась атаковать Крым с моря

Украина пыталась напасть на Крым с моря: подробности атаки опубликовал военный обозреватель Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь».

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером дежурные средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. Как оказалось, эта атака имела продолжение.

«После комплексной разведоперации и налета беспилотников со второй половины вчерашнего и по утро сегодняшнего дня украинские формирования вели атаку на Крымский полуостров, – пишет Звинчук. – Не менее трех бомбардировщиков Су-24М с аэродрома Староконстантинов и еще несколько истребителей Су-27 и МиГ-29 с аэродрома Канатово вылетели в направлении Николаевской области».

По его данным, долетев до Баштанки, украинские истребители выпустили ракеты-обманки ADM-160 MALD, чтобы отвлечь средства ПВО. Одновременно с этим по Херсонской области на предельную дальность в 150 км отработали противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

Уже после этого с борта Су-24М были выпущены шесть крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма. Одна была сбита над Красноперекопском, еще одна – над Гвардейским.

Третья ракета перехвачена истребителем Су-30 в 50 км северо-западнее Севастополя, а еще три на подлете к Севастополю.

«После этого украинские бомбардировщики зашли на второй круг и выпустили ещё шесть крылатых ракет в сторону аэродрома Бельбек. Цели, огибая Тарханкут, заходили с моря.

Три были перехвачены северо-западнее Севастополя, две – над аэродромом, а одна – прямо над землей. ЕЕ обломки врезались в землю и сдетонировали, не нанеся повреждений взлетно-посадочной полосе.

Ночью атака украинских формирований продолжилась. Девять безэкипажных катеров вышли из Одессы и устья реки Дунай в направлении Крыма.

Четыре из них были обнаружены российскими моряками на входе в озеро Донузлав. По ним был открыт огонь, в результате чего четыре дрона были уничтожены.

На поиск четырех беспилотников были направлены два патрульных катера, два вертолета и истребитель. В ходе операции они были подбиты и затоплены».

Сообщается, что девятый беспилотник подорвался у борта катера, но официальной информации по этому поводу нет.

Звинчук отмечает, что за несколько часов до начала ракетной атаки в воздухе у берегов Румынии действовал самолёт ДРЛО G-550 ВВС Италии, а, помимо него, еще пять разведчиков США и НАТО. А за сутки перед налетом была проверена противовоздушная оборона Крыма беспилотниками.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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