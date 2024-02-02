Вопрос на миллиард: Евросоюз может вернуть таможенные пошлины для Украины

Евросоюз может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для фермеров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Как уже сообщал «Новый День», 30 января Макрон сказал, что потребует от главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен «ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины», подчеркнув: «В ЕС мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета».

По итогам вчерашней встречи с главой Еврокомиссии президент Франции сообщил: «Мы договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать откровенного злоупотребления и дестабилизации рынка, которые мы видели в последние месяцы».

По его словам, достигнута договоренность об усилении механизма защиты в отношении злаковых, который позволит ЕС вмешаться в ситуацию, если украинское зерно на европейском рынке приведет к дестабилизации цен и создаст нечестную конкуренцию. Также будет действовать ограничение на ввоз курятины и сахара – за основу будут взяты объемы импорта 2022 и 2023 годов. «Превышение этих объемов позволит вернуть таможенные пошлины», – заявил Макрон.

«Украина за январь-ноябрь поставила странам Евросоюза агропродукции на 10,7 миллиарда евро, или на 977 миллионов евро в среднем за месяц. При этом за год стоимость экспорта сократилась на 6%, – пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата за 2023 год. –

Главным экспортным товаром было зерно, поставки которого выросли на 20% – до 420 миллионов евро в среднем за месяц. Украина также продает ЕС значительный объем растительных масел, в первую очередь подсолнечное и соевое, – на 174 миллиона евро в месяц. Также ЕС закупает у Украины масличные семена, в основном рапс, подсолнечник и сою, – 152 миллиона евро».

Потенциальное возвращение Евросоюзом пошлин на продовольствие из Украины затронет агропродукцию примерно на один миллиард евро в месяц, резюмирует издание.

Брюссель, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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