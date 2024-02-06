Метод ранней диагностики рака, разработанный в Крыму, не могут внедрить в клиническую практику

В Крымском федеральном университете имени Вернадского разработали методы ранней диагностики опухолевых клеток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выявить признаки опасного заболевания можно по анализу крови: из пробы выделяются белки-иммуноглобулины и с помощью ультрафиолетовой спектрофотометрии изучается их устойчивость к различным воздействиям – если белок стал «жестким», это может свидетельствовать об онкопатологии. Этот же метод позволяет обнаружить у уже прошедших лечение нарастание патологических изменений в организме еще до того, как стандартными способами выявят рецидив или метастазы.

Разработанный крымчанами метод позволяет делать такой анализ крови при профилактическом осмотре каждому человеку. Это может в разы увеличить процент выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях и, соответственно, увеличит количество людей, выживших после лечения.

Однако разработку, несмотря на высокую потребность, уже несколько лет не могут внедрить в практику.

«Это случай, требующий помощи специалистов: метод аппаратурно простой, доказана статистически его высокая эффективность, но мы не можем его никак довести до внедрения в клиническую практику, – цитирует РИА Новости исполняющего обязанности ректора КФУ Владимира Курьянова. – Над этим сейчас работаем. Если получится, то врачи-клиницисты получат еще один мощных инструмент для ранней диагностики опухолевых заболеваний».

Кроме того, в КФУ продолжается работка над лекарством от рака из листьев маслины. По словам ученых, содержание в них биологически активных веществ, как олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол, вербаскозид многократно превосходят аналогичный показатель в плодах. «В совокупности все эти соединения способны уничтожить раковые клетки в течение 1 часа», – утверждают исследователи.

Пока препарат находится в стадии доклинических испытаний.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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