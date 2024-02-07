Главное бюро расследований Украины завершило следствие по угольному делу экс-президента страны Петра Порошенко.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2021 года бывшему главе государства предъявили обвинение в госизмене и финансировании терроризма за лоббирование закупок угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах при посредничестве Виктора Медведчука.

Несмотря на тяжесть обвинения, Порошенко избрали самую мягкую из возможных мер пресечения – личное обязательство. Срок ее действия истек в апреле 2022 года, меры продлевать не стали и даже разрешили обвиняемому выезжать за границу.

Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт в суд.

По мнению политологов, к делу вернулись именно теперь, чтобы снизить риски и предотвратить саботаж элит после 31 марта, когда, согласно конституции, Владимир Зеленский потеряет легитимность как президент.

Кстати, на днях Верховный суд Украины обязал Порошенко выплатить 210 млн долларов убытков, нанесенных выводом из госсобственности части нефтепровода «Самара – Западное направление» для прокачки через него дизельного топлива. Благодаря посредничеству все того же Медведчука, трубу выкупили за 23 млн долларов США и только за 1 год с мая 2018 по май 2019 года, прокачивая дизель в Венгрию, Порошенко получил около 42 млн долларов США.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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