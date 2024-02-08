Все-таки отставка? На Украине заявили о смене руководства ВСУ

Отставка Залужного произошла без каких-либо поводов – к такому выводу пришли на Украине после заявления Зеленского о встрече с главнокомандующим ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День» , сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы поблагодарить его за «два года защиты Украины» и обсудить с ним, «какого обновления потребуют судили, а также «кто может находиться в обновленном руководстве».

Аналогичное сообщение появилось в соцсетях и на страницах Залужного, уточнившего, что на встрече было принято решение «о необходимости сменить подходы и стратегию».

Уходит ли Залужный в отставку, из текста публикации неясно. Указа на сайте президента Украины пока нет. Тем не менее, в политбомонде страны решили, что отставка все же состоялась.

«Иначе трудно трактовать то, что написал, по крайней мере, Зеленский. Человеку, который остается на должности, как правило, не высказывают пожелание «остаться в команде, – пишут украинские СМИ. – И само по себе то, что об отставке Залужного президент объявляет столь эзоповым языком, показывает степень политической напряженности вокруг этого вопроса и степень опасения у политического руководства страны по поводу возможных последствий».

Масла в огонь подлил и министр обороны Украины Рустем Умеров, заявив: «Было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ».

Он тоже официально не подтвердил отставку Залужного, но поблагодарил его «за все достижения и победы».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube