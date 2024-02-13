Крымские музеи пожаловались в ЕСПЧ на решение Нидерландов передать их коллекции Украине

Крымские музеи подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением Верховного суда Нидерландов передать Украине экспонаты выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В январе 2023 года свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор: он заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине. В частности, прокурор заявил, что аргументы, представленные крымскими музеями, о нарушении Европейской конвенции по правам человека недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается «на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам».

Верховный суд Нидерландов обещал озвучить свой вердикт 15 сентября. Однако 9 июня ведомство распространило уже принятое решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

Несмотря на то, что вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства, музеи Крыма подготовили иск в ЕСПЧ, указав на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека.

В частности, нарушены права в вопросе доступа к правосудию: нидерландская судебная система отказала крымским музеям в назначении юридических представителей. Кроме того, заявлено об отсутствии беспристрастности со стороны нидерландских судов.

«Также в жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию носят сугубо политический мотив, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным», – пишет РИА Новости Крым со ссылкой на директора Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрея Мальгина.

ЕСПЧ жалобу крымских музеев принял.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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