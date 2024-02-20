Экс-губернатора Севастополя в Лондоне выпустили под залог

Экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, задержанного в конце января в Лондоне, освободили под залог.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника

обвиняют в нарушении санкций и подозревают в отмывании денег. По информации The Times, Овсянников, несмотря на установленные для него в Великобритании ограничения, получил переводы на общую сумму в 65 тыс фунтов на счет, открытый в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. При задержании у него изъяли еще 77,5 тыс фунтов наличными, предположительно, эти деньги также были полученных в результате незаконных финансовых операций.

Освобождение под залог в числе прочего подразумевает, что Овсянников сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке, не может приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, носит электронный браслет и не покидает свой дом с 21:00 до 05:00.

Следующее предварительное заседание в суде назначено на 5 марта, а рассмотрение дела по существу начнется 10 марта.

Лондон, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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