Суд в Лондоне приговорил к тюрьме экс-губернатора Севастополя

В Лондоне приговорили к лишению свободы бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его признали виновным в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Суд приговорил Овсянникова к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Постановление вынесла судья Сара Кокерилл после того, как коллегия присяжных признала подсудимого виновным по шести из семи предъявленных ему обвинений.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег, его задержали в январе 2024 года. Фигурантами этого дела также стали жена и брат Овсянникова.

По информации The Times, Овсянников, несмотря на установленные для него в Великобритании ограничения, получил переводы на общую сумму в 65 тыс. фунтов на счет, открытый в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. При задержании у него изъяли еще 77,5 тыс. фунтов наличными, предположительно, эти деньги также были полученных в результате незаконных финансовых операций.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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