Экс-губернатор Севастополя, задержанный в Лондоне, отказывается от встречи с представителями посольства РФ

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, задержанный в Лондоне за нарушение санкций и по подозрению в отмывании денег, отказывается от аудиенции с представителями посольства РФ.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника задержали в конце января. Сначала сообщалось, что арестовали Овсянникова в собственном доме, потом выяснилось, что жилье оформлено на резидента Мальты, с которым связывают Пономарева – бывшего первого заместителя бывшего губернатора Севастополя. Тот пытался стать резидентом Мальты еще в 2018 году по программе «гражданство за инвестиции»: по некоторым данным, он пытался вложиться в мальтийские облигации около 500 тыс евро и приобрести там недвижимость, чтобы максимально быстро получить местный паспорт. Тогда его чуть ли не силком вернули в Севастополь для «общения» с правоохранительными органами. В июле 2019 года сменивший на Овсянникова на посту градоначальника Михаил Развожаев Пономарева уволил. С тех пор о нем ничего не было слышно.

И вот теперь он снова «всплыл» вместе с бывшим шефом – на этот раз в Лондоне.

Кстати, дом в котором задержали Овсянникова, расположен в районе Саутуарк – это территория на юге исторического Лондона, отделенная от Вестминстера и Сити рекой Темзой. Почти половина населения района – эмигранты: в первую очередь, выходцы из Африки, а также португальцы, поляки, австралийцы. Район слывет одним из неспокойных и беднейших районов британской столицы.

«Встречи Овсянникова с английскими вип-резидентами проходили вдали от бизнес-центра и лишних глаз, что объясняется потенциальной передачей взяток, – пишет «Крымский канал». – Так один из коррумпируемых вельмож сдал отрекшегося от РФ для исключения себя из санкций ЕС чиновника нацагентству по борьбе с преступностью».

Адвокаты экс-губернатора пытались внести за него залог, но им отказали, оставив Овсянникова под стражей до суда, назначенного на 20 февраля.

Напомним, посольство России в Великобритании еще 1 февраля обратилось в британский МИД с требованием предоставить доступ к Овсянникову, но от встречи с консульскими сотрудниками отказывается сам фигурант дела.

Лондон, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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