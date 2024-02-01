Посольство РФ в Великобритании потребовало официально подтвердить задержание экс-губернатора Севастополя

Посольство России в Великобритании обратилось в британский МИД с требованием подтвердить информацию о задержании экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как уже сообщал «Новый День», накануне издание The Times написало, что Овсянникову вменяют нарушение санкций и отмывание средств.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин оффис за подтверждением и соответствующими разъяснениями, – цитирует представителей российского посольства ТАСС. – Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката. Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей».

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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