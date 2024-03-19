Жене и брату экс-губернатора Севастополя предъявили обвинения в Лондоне

Жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова предъявили обвинения в обходе санкций в Великобритании. Об этом сообщили в британском агентстве по борьбе с преступностью.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника обвиняют в нарушении санкций и подозревают в отмывании денег. По информации The Times, Овсянников, несмотря на установленные для него в Великобритании ограничения, получил переводы на общую сумму в 65 тыс фунтов на счет, открытый в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. При задержании у него изъяли еще 77,5 тыс фунтов наличными, предположительно, эти деньги также были полученных в результате незаконных финансовых операций.

В конце февраля его освободили под залог, потребовав сдать властям свои российский и британский паспорта, ежедневно отмечаться в полицейском участке, не приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, носить электронный браслет и не покидать свой дом с 21:00 до 05:00.

5 марта судья официально озвучил обвинения.

А сегодня стало связано, что супругу Овсянникова Екатерину подозревают в четырех нарушениях санкционного законодательства, а его брата Алексея – в шести. Их освободили под залог и предписали явиться в Королевский суд Саутуорка 8 апреля.

По информации британского Национального агентства по борьбе с преступностью, их правонарушения связаны с участием в деятельности по обходу санкций Великобритании, в частности, с предоставлением средств и экономических ресурсов в распоряжение Овсянникова.

Лондон, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube