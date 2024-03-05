Экс-губернатор Севастополя заявил об угрозе его жизни со стороны российских спецслужб

Экс-губернатор Севастополя и бывший замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников заявил об угрозе его жизни со стороны российских спецслужб, но ему не поверили.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника обвиняют в нарушении санкций и подозревают в отмывании денег. По информации The Times, Овсянников, несмотря на установленные для него в Великобритании ограничения, получил переводы на общую сумму в 65 тыс фунтов на счет, открытый в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. При задержании у него изъяли еще 77,5 тыс фунтов наличными, предположительно, эти деньги также были полученных в результате незаконных финансовых операций.

В конце февраля его освободили под залог, потребовав сдать властям свои российский и британский паспорта, ежедневно отмечаться в полицейском участке, не приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, носить электронный браслет и не покидать свой дом с 21:00 до 05:00.

Сегодня судья официально озвучил обвинения. А защита Овсянникова попросила не раскрывать публично его место проживания в Великобритании на основании статей 2 («Право на жизнь») и 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Европейской конвенции по правам человека на основании заявления клиента, что его жизнь может находиться в опасности из-за деятельности российских спецслужб.

Однако суд эту просьбу отклонил, отметив: если бы для опасений Овсянникова были реальные основания, его бы не выпустили из-под ареста – для его же безопасности.

«Вы утверждаете о наличии угрозы, но я не вижу риска в том, что информация будет в открытом доступе. Вы не привели подтверждающих свидетельств», – цитирует судью Тони Баумгартнера ТАСС.

Следующее судебное заседание должно состоятся 19 марта.

Лондон, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube