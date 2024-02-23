Евросоюз ввел санкции в отношении экс-главы Евпатории и севастопольского омбудсмена

Евросоюз ввел санкции в отношении бывшей главы администрации Евпатории Елены Демидовой.

Как уже сообщал «Новый День», 16 февраля глава РК Сергей Аскенов сообщил, что Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

А сегодня ЕС опубликовал новый санкционный список, в которой внесено имя Демидовой. Вместе с ней в реестр включены несколько крымских судей, а также уполномоченная по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube