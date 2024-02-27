На Украине резко падает рождаемость

На Украине отмечается резкое снижение рождаемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последний раз рост соответствующих показателей фиксировался в 2012 году, с тех пор наблюдается снижение.

Однако минувший год поставил абсолютный антирекорд с 1991 года: на свет появились 187 тысяч 387 детей. Это на 9% меньше, чем годом ранее, и на 31,% меньше, чем в 2021 году. Если же сравнивать с 2012 годом, то число новорожденных сократилось в 2,8 раза, по сравнению с 1991 – в 3,5 раза.

Наблюдаемая тенденция может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет будет составлять 12% – 15% процентов по сравнению с 25%, зафиксированными в 1993 году, отмечает замдиректора украинского государственного Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун: «А это значит, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родится еще меньше детей. Соответственно в следующем – еще меньше».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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