Руководитель украинского фонда «Вернись живым», волонтер Тарас Чмут заявил, что призывной возраст для мобилизации в ВСУ нужно снизить до 20 лет. По его словам, на Украине погибли и покалечены сотни тысяч человек военнослужащих.

«По моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Иначе – все зря», – цитирует Чмута издание «Страна.ua». Он добавил, что Украина уже потеряла сотни тысяч военных.

Ранее Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

В свою очередь, американская газета New York Times пишет, что Киев посредством принятия закона о снижении возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев. Издание отмечает, что на Украине очень мало молодых мужчин, поэтому дополнительная мобилизация угрожает «вычеркнуть из жизни целое поколение». Последствием резкого падения рождаемости в 90-х годах стало то, что сейчас 40-летних мужчин на Украине более чем вдвое больше, чем 20-летних мужчин. «Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, костяк большинства вооруженных сил, являются частью самого маленького поколения в современной истории Украины», – констатировала газета.

В Киеве меж тем звучат призывы к мобилизации женщин. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУОксана Григорьева заявила, что в связи с проблемами в мобилизации, необходимо по примеру Израиля начать призывать в армию женщин.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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