В Ялте многоквартирному дому угрожает оползень

В Ялте в зону оползня попал многоквартирный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оползневые процессы активизировали в районе дома №27 по улице Чернова.

«Грунт и огромные валуны угрожают дороге и двору многоквартирного дома. Проблему жители озвучили в ходе прямого эфира в ВК, – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Над опасным склоном при Украине под ИЖС были нарезаны участки и построены дома без какой-либо инженерной защиты. Приняли решение понудить собственников исправить ситуацию – привести в порядок свои участки, обезопасив соседей снизу. Сам склон в ближайшее время обследуют специалисты противооползневого управления, а мы оперативно поможем с обрезкой нависших деревьев и ветвей – они несут дополнительную угрозу».

Напомним, в середине января из-за незаконных строительных работ в районе дома №2Б по Южнобережному шоссе обвалилась часть склона, создав угрозу обрушения для 4-этажного дома. Оказалось, что и сам дом построен незаконно: документы оформлялись на гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку.

В конце февраля проверку по факту обвала начала прокуратура: в числе прочего оценивается соблюдение требований земельного законодательства, а также эффективность проведения муниципального земельного контроля.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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