В Крыму сломали КОИБ, пытаясь испортить бюллетени

В Крыму попытались испортить часть избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одном из избирательных участков в Симферополе. Женщина пыталась испортить бюллетени, уже опущенные в КОИБ: она вылила на аппарат зеленку.

По словам главы избиркома РК Михаила Малышева, сканер комплекса защитил бюллетени от порчи, но сам вышел из строя. Женщину задержали.

Следственный комитет возбудил дело по статье о препятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Симферополь, Мирослава Мельник

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