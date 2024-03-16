В Крыму отмечают 10-летие референдума, определившего возвращение полуострова в состав России.

Напомним, явка была зафиксирована на уровне 81,37% избирателей в Крыму и 89,51% в Севастополе. За воссоединение с РФ проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%.

«Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу каждого из нас, судьбу Крыма, России и мира, – заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. – Референдум 2014 года стал уникальным историческим событием. Это был удар по планам тех сил, которые пытались загнать нас в оруэлловскую антиутопию, где рабство называется свободой, а война – миром.

Крым доказал, что народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу. Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня 93% крымчан готовы снова подтвердить выбор 10-летней давности.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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