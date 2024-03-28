В Севастополе выставили на продажу обломок крылатой ракеты – соответствующее объявление появилось накануне на популярной интернет-площадке.

Как уже сообщал «Новый День», в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь вечером 23 марта повреждение получили более 150 жилых и административных зданий. Согласно официальным данным, в течение первых суток после атаки на телефоны 112 поступило около 400 обращений, в том числе по взрывоопасным предметам и осколкам.

Но, как оказалось, сообщать властям об опасных находках стали не все, наткнувшиеся на осколки.

Так, один из севастопольцев выставил на продажу некий металлический предмет, заявив, что это осколок крылатой ракеты Storm Shadow/scalp. Подтверждать это заявление должна была фотография с гравировкой страны производителя. За железку величиной с мужскую ладонь продавец хотел 25 тысяч рублей.

Правда, сегодня объявление уже исчезло. Вряд ли, нашлись желающие купить. Скорее всего, продавец снял объявление по другим причинам.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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