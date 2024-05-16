На Украине сторонникам УПЦ запретят молиться даже дома

Сторонникам Украинской православной церкви собираются запретить молиться даже дома.

Как уже сообщал «Новый День», 9 июня 2023 года Киевский областной совет проголосовал за обращение к Верховной Раде о законодательном запрете деятельности на Украине православной церкви, имеющей каноническую связь с Русской православной церковью и находящейся с ней в отношениях подчинения.

На основе этого обращения президент Зеленский инициировал законопроект о запрете любой религиозной организации, так или иначе связанных с РПЦ. Верховная рада приняла его в первом чтении. Это не понравилось ни Европарламенту, ни ООН: в первом заявил, что Украина никогда не должна стать членом ЕС из-за войны Зеленского со священниками, во втором – что законопроект не соответствует международному законодательству о защите прав человека.

Власти Украины обиделись, но движение по законопроекту притормозили.

Однако в марте текущего года процесс активизировался. Последние правки к законопроекту запрещают ее прихожанам собираться для молитвы вообще где бы то ни было:

«Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство украдет материальные активы Церкви, для верующих может стать невозможным даже собираться вместе для молитвы на заднем дворе дома или в гараже», – заявил адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы Украинской православной церкви.

По его словам, на сегодняшний день более 1,5 тысяч храмов УПЦ насильно переданы Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году по указу 2018 году по указу действующего тогда президента Петра Порошенко. В случае принятия законопроекта, этот процесс ускорится.

Борьбу государства с церковью координирует глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, заявляет Амстредам: «Он, похоже, вместе с тайной полицией (так адвокат называет СБУ – прим. РИА «Новый День») управляет заключением в тюрьму церковных иерархов».

«Разрушение верховенства права, Конституции Украины, свободы слова, свободы религии, обеспечения соблюдения Европейской конвенции и выборов не является моделью успешной консолидации общества. На самом деле это приводит общество к взаимной ненависти и изоляции. Утверждение о том, что нападение на Церковь каким-то образом является вопросом защиты национальной безопасности, противоречит реальности, – подчеркивает юрист. – Священники попадают в тюрьму за то, что они якобы нарушают разделы 161 или 111 Уголовного кодекса, которые относятся к государственной измене или подстрекательства к религиозной ненависти. Но никаких доказательств этому нет».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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