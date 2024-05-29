Отец, сестра жены, партнер жены: крымские единороссы подвели итоги праймериз

Почти две трети из действующих депутатов-единороссов Госсовета Крыма планируют сохранить свои места еще на один на созыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республиканское отделение партии власти завершило предварительное голосование по выдвижению претендентов на депутатский мандат.

Напомним, выборы состоятся в сентябре. 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 50 – по партийным спискам. В действующем составе Госсовета 60 мандатов у представителей «Единой России», 10 – у ЛДПР, 5 – у КПРФ.

Из 60 единороссов баллотироваться на новый срок будут 38. 23 из них пойдут по списку. В новом созыве гарантированы места отцу главы Крыма Валерию Аксенов (он занимает 1 место в списке), сестре жены Крыма Евгении Добрыне (3 место), бизнес-партнеру жены главы Крыма Сергею Бородкину, а также Ольге Виноградовой – жене соратника главы Крыма, бывшего вице-премьера республики Дмитрия Полонского (5 место).

Спикер Госсовета Владимир Константинов в праймериз не участвовал: по некоторым данным он рассчитывает на пост сенатора от Крыма. Сегодняшний представитель РК в Совете Федерации Сергей Цеков занимает в списке претендентов на депутатский мандат 12 место.

Депутатами Госсовета собираются стать и экс-глава Евпатории Роман Тихончук, которого в 2021 году прокуратура требовала отстранить от должности в связи с утратой доверия (он будет баллотироваться по округу №19), и Александр Кришталь – член временной администрации керченского завода «Пролив» (округ №24).

Крымские единороссы намерены подвести окончательные результаты внутрипартийного предварительного голосования 30 мая на заседании генсовета «Единой России». Но вряд ли перечень претендентов претерпит какие-либо существенные изменения.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube