В Севастополе снесу скандальные глэмпинги

В севастопольской бухте Ласпи снесут несколько глэмпингов. Вопрос обсуждался на сессии городского Заксобрания.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2022 года ряд земельных участков Севастополя отдали в аренду частным лицам. Потом некоторые арендаторы выиграли гранты на возведение глэмпингов. Каждый получатель гранта обязался построить не менее 10 модульных средств размещения, вложив при этом не менее 50% их стоимости. Федеральное законодательство позволяет размещать подобные модули и на землях ООПТ. Поэтому в зону «грантового строительства» попала и заповедная бухта Ласпи.

В итоге каркасные домики для туристов появились в обвалоопасной зоне в районе пляжа «Дельфин». При этом выяснилось, что никто не видел расчетов на механическую прочность как домиков, так и земли, на которой они стоят, и не знает, есть ли такие расчеты вообще.

В Севприроднадзоре и правительстве Севастополя попытались переложить ответственность за выбор территорий на федеральное правительство и президента.

В ноябре минувшего года в ситуацию вмешался Следственный комитет. И городские чиновники пересмотрели свою позицию.

Так, директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила депутатам, что ведется работа по расторжению двух договоров об аренде участков, на которых расположены глэмпинги, по причине невыполнения условий аренды.

Один договор (участок находится на Северной стороне, в районе парка «Учкуевка») будет расторгнут по соглашению сторон, а второй – тот, что расположен в обвалоопасной зоне, придется изымать через суд.

Кроме того, город требует у собственников неустойку в размере свыше 1 миллиона рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube