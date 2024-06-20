Вынесен приговор украинским агентам, готовившим покушения на руководителей Крыма

Южный окружной военный суд внесен приговор двум агентам украинской военной разведки, обвиняемых в планировании покушений на руководителей Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в марте прошлого года Федеральная служба безопасности сообщила, что агентурная сеть военной разведки Украины планировала серию терактов в Крыму, а также покушения на главу республики Сергея Аксенова, спикера Госсовета РК Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Также якобы готовились теракты на транспортной инфраструктуре полуострова.

Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств ФСБ называла Романа Машовеца – замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщалось, что задержаны шесть граждан России и Украины –«члены глубоко законспирированной агентурной группы». Кроме того, задержан гражданин Украины и Болгарии, подозреваемый в причастности к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

Тогда же ФСБ заявила о пресечении канала поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Предполагается, что их доставляли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию под видом поставок электроплит.

В июле 2023 года сообщалось еще об одном задержанном, завербованном сотрудниками СБУ и готовившем покушение на главу РК – собирался взорвать его автомобиль, но был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника.

Сегодня сообщается о приговоре двум задержанным в прошлом году. Одному из них суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме, последующего ограничения свободы на 1 год, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Второго фигуранта отправили на 9,5 лет в колонию строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме и последующим ограничением свободы на 1,5 года. Ему тоже придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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