В Крыму посчитали турпоток за первое полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 60,8% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% – железнодорожным транспортом, 7,5% – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.

В июне число туристов выросло в сравнении с прошлым годом на 25 % – в республике отдохнуло более 746 тысяч человек.

Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51% на июль и 47% на август.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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