В больницах остаются более 40 севастопольцев, пострадавших во время ракетного удара

В больницах Севастополя остаются 22 пациента, пострадавших во время ракетного удара 23 июня. Среди них 2 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 22 севастопольца – 12 детей и 10 взрослых – продолжают лечение в московских клиниках. Врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube