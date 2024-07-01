На Украине заявили о предотвращении государственного переворота

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении государственного переворота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СБУ сообщает о задержании членов некой общественной организации, которые планировали объявить «устранение от власти» действующего руководства и захватить здание Верховной Рады.

Все это, как утверждается, планировалось на 30 июня.

«По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» – не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций», – заявляют в ведомстве, добавляя, что во время обысков у задержанных обнаружили оружие и боеприпасы.

Название общественной организации, готовившей переворот, предусмотрительно не сообщается. Известно, что расследованием занимается подразделение СБУ Ивано-Франковской области.

Киев, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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