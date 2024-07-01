Повышение солености Азовского моря кардинально повлияло на запасы основных промысловых рыб

Повышение солености Азовского моря кардинально повлияло на состояние запасов и эффективность нереста тюльки и хамсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Азовское море – внутреннее море бассейна Атлантического океана, омывающее побережье России – Ростовской, Херсонской, Запорожской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Донецкой Народной Республики.

Азовское море является самым мелководным – его глубина не превышает 14 метров, но здесь добывают различные виды рыб. По данным Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, общий вылов промысловых объектов составляет около 6 тысяч тонн.

Основным объектом промысла для рыбаков в Азовском море и Таганрогском заливе является тюлька: с начала 2024 года ее выловили 2,5 тыс тонн. Еще один важный промысловый объект – азовская хамса: несмотря на то, что ее основная добыча ведется на местах зимовки в Черном море, в Азовское она возвращается на нерест и нагул.

Специалисты НИИ ежегодно проводят комплексный мониторинг всей акватории Азовского моря и Таганрогского залива с целью изучения состояния запасов и условий среды обитания промысловых видов рыб и беспозвоночных. Ученые отмечают: соленость Азовского моря повысилась с 9,3% в 2006 году до 15,1% в 2023-м. В результате климатических изменений наблюдается сокращение пресного стока и повышение температуры, что привело к росту испарения и создало условия для массового развития гребневиков и сцифоидных медуз, уничтожающих кормовую базу рыб.

«Продолжающееся повышение солености Азовского моря и Таганрогского залива кардинально повлияло на состояние запасов и эффективность нереста тюльки, хамсы и других азовских промысловых видов рыб», – говорят ученые.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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