Заксобрание утвердило новый сигнал оповещения – «Баллистика»

Законодательное собрание Севастополя утвердило новый сигнал оповещения – «Баллистика». Он будет звучать при угрозе удара ATACMS.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 июня Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Погибли 4 человека, в том числе 2 детей; за медицинской помощью обратились 153 человека. 44 из них до сих пор находятся в больницах, половина – в Москве.

На чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания было принято решение о введении комплекса мер для обеспечения максимальной безопасности горожан. Одним из таких решений стало введение сигнала «Баллистика!».

«Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи, – пояснил губернатор Михаил Развожаев. – Сигнал воздушной тревоги не отменяется! В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

В чем разница? Разница – в количестве времени, которое есть у всех жителей города, чтобы отреагировать и занять безопасные места. Поясню: в случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow – запуск идет с авиационных носителей и у людей есть до 20-30 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.

Важно! Если сигнал «Баллистика» застал вас дома – никуда не выходите! На улице может быть опасно. Займите место подальше от окон, возле несущей стены.

Если сигнал «Баллистика» застал вас на улице – постарайтесь как можно быстрее занять безопасное место. Все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.

Основную опасность представляют суббоеприпасы. Трогать их нельзя ни в коем случае, они могут взорваться! При обнаружении – звоните 112, пиротехники оперативно выезжают на место».

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube