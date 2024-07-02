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Вторник, 2 июля 2024, 07:15 мск

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В Крыму растет заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму отмечается рост заболеваемости клещевым боррелиозом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, с начала текущего года на полуострове зарегистрирован 21 случай, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда этой болезнью заразились 14 человек.

Кроме того, в Крыму зафиксировали один случай клещевого энцефалита.

При этом отмечается: «Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 1 июля 2024 года не превышает среднемноголетние показатели».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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