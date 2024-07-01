В Крыму вскрыли схему легализации молока сомнительного происхождения

В Крыму обнаружили фантомных производителей молока.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в системе контроля и учета в области ветеринарного надзора «Цербер» обнаружены четыре производителя молочной продукции, зарегистрированных в РК, которые в реальности эту продукцию не вырабатывают, но при этом оформляют ветеринарные сопроводительные документы (ВСД).

При это выявлена цепочка движения этих документов: два ИП оформляли ВСД на молоко в адрес двух ООО, указывая в качестве назначения «переработка/производство». ООО на основе этих документов оформляли транспортные ВСД уже на молочную продукцию в адрес компаний, работающих в других регионах.

У одного из таких предприятий в Брянской области обнаружены справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, оформленные неустановленным лицом, а также ВСД на молоко неизвестного происхождения ( в том числе и документы, оформленные крымскими компаниями).

Информация направлена в правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube