В Крыму педиатра признали виновной в смерти школьника

В Крыму врача-педиатра признали виновной в смерти школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, врач-педиатр симферопольской поликлиники осуществляла деятельность в симферопольской гимназии №10. В сентябре 2022 ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

В марте 2023 года врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не стала вникать в программу спортивной эстафеты, проводившейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате, днем 28 марта 2023 года на школьном стадионе юноша, пробежав дистанцию в 250 метров, упал и потерял сознание. Подростка доставили в больницу, где он скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно сосудистой недостаточностью.

Суд признал медика виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Женщине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность сроком на 2 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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