В Севастополе подвели итоги отражения вечерней ракетной атаки

Власти Севастополя подвели итоги отражения вечерней ракетной атаки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по уточненной информации в небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожены 5 воздушных целей.
«В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях:
в одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов; в одном из домов в окнах выбило стекла
еще в одном ТСН возгорания травы
упавшими осколками повреждены 3 машины.
Никто из людей не пострадал. Это главное», – заявил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополь, Мирослава Мельник
© 2024, РИА «Новый День»