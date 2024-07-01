В Севастополе подвели итоги отражения вечерней ракетной атаки

Власти Севастополя подвели итоги отражения вечерней ракетной атаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по уточненной информации в небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожены 5 воздушных целей.

«В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях:

в одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов; в одном из домов в окнах выбило стекла

еще в одном ТСН возгорания травы

упавшими осколками повреждены 3 машины.

Никто из людей не пострадал. Это главное», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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